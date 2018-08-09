Москва ответила на протест Токио из-за размещения Су-35С на Итурупе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Размещение российских истребителей Су-35С на острове Итуруп не направлено на дестабилизацию отношений с Японией и в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Япония ранее заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах. По данным местных СМИ, в аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.

"Действия России идут в русле политики России по в том числе оборонной и внешней политике России, которая не является агрессивной, которая не служит целям дестабилизации отношений как в двухсторонних с Японией так и в целом в регионе. Все, что происходит на территории РФ, делается открыто, об этом информируются наши коллеги, мы отвечаем на их вопросы", — сказала дипломат во время брифинга в четверг.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.