В Эстонии на месте предполагаемого падения ракеты тушат пожар

ТАЛЛИН, 9 авг — РИА Новости. Эстонские спасатели продолжают тушение пожара на месте предполагаемого падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, распространение огня удалось остановить, сообщил в четверг РИА Новости советник спасательного департамента Ивери Марукашвили.
По данным спасателей, в зоне поисков предполагаемого падения ракеты загорелся торфяник, к тушению которого спасатели приступили в среду вечером. В четверг операция по тушению пожара продолжилась.
Как сообщили ранее эстонские военные, после того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место падения ракеты.
В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.