Россия направила Турции запрос из-за задержания дочери экс-главы УФМС Чечни

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием гражданки РФ Седы Дудуркаевой, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова в четверг.

Ранее издание Daily Sabah сообщило о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). Правоохранители сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле были задержаны еще четверо подозреваемых в связях с ИГ*. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщает, что Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

Как сообщила РИА Новости мать девушки Милана Дудуркаева, дату суда над ее дочерью турецкие власти должны назвать в середине августа.

"В связи с появившимися в турецких СМИ сообщениями о задержании российской гражданки Дудуркаевой по подозрению в причастности к деятельности террористической организации ИГ* генконсульство РФ в Стамбуле направило официальный запрос в компетентные органы страны с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания. Следует отметить, что в нарушение действующей двусторонней консульской конвенции турецкая сторона в установленный срок не уведомила российские загранучреждения в Турции по данному случаю", — сказала Касимова.

Она отметила, что Дудуркаева или её родственники за получением консульской помощи в российские дипмиссии в Турции не обращались. "В настоящее время генконсульство в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснения всех обстоятельств дела", — добавила пресс-атташе российского посольства.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов".

*Террористическая организация, запрещенная в России