Палестинские боевики выпустили ракету по Беер-Шеве, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Палестинская ракета упала в окрестностях Беер-Шевы — одного из крупнейших южных городов Израиля, где живут свыше 200 тысяч человек, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Обстрел обошелся без пострадавших, но угрожает перемирию, которое продержалось несколько часов после сообщений СМИ о готовности боевиков сектора Газа прекратить ракетные пуски.

"Ракета "Град" упала на открытой местности вне городской черты", — передает радио.

Официальный представитель полиции Мики Розенфельд написал в микроблоге Twitter, что сотрудники правоохранительных органов прочесывают окрестности Беер-Шевы в поисках места падения.

Это первая за последние четыре года попытка обстрелять Беер-Шеву, которая расположена примерно в 40 километрах к северу от сектора Газа. До сих пор боевики концентрировали огонь на малонаселенных приграничных территориях.

Всего в ходе последнего раунда вооруженного противостояния, начавшегося накануне вечером, палестинцы выпустили по Израилю порядка 180 реактивных снарядов и мин. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по более чем 150 целям в секторе Газа. С палестинской стороны погибли по меньшей мере три человека, с израильской есть семеро раненых.