Россия ждет официальных заявлений от США по санкциям и готовит контрмеры

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве назвали незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. При этом в Кремле пока считают преждевременным говорить о контрмерах Москвы и предлагают дождаться официальных заявлений из Вашингтона, которых пока не прозвучало.

В МИД РФ в свою очередь назвали надуманным предлог для новых рестрикций со стороны Соединенных Штатов, обвинив Вашингтон в лицемерии.

Российские парламентарии полагают, что РФ сумеет дать адекватный ответ на действия США и уверены, что России стоит рассчитывать исключительно на возможности своей экономики. При этом в российском парламенте обвинили Вашингтон в агрессивном продвижении своих интересов, а кто-то даже полагает, что подобными действиями США рассекретили себя как заказчика отравления в Солсбери.

В среду администрация США объявила о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Песков: незаконно и неприемлемо

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о новых санкциях США из-за Солсбери, заявил, что такая увязка категорически неприемлема и незаконна.

"В целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери", — сказал Песков журналистам.

"Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой. И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — добавил он.

При этом пресс-секретарь главы государства считает преждевременным говорить о возможных контрмерах Москвы.

"Во-первых, мы слышали официальные заявления о новых так называемых санкциях, мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно", — сказал Песков журналистам.

МИД: неприкрытое лицемерие

Он также подчеркнул, что финансовая система России доказала свою устойчивость, она поддерживается в надлежащем состоянии, поэтому какие-либо рассуждения о ее нестабильности в связи с возможным введением новых санкций США неуместны. Песков отметил, что подобные недружественные решения сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече лидеров РФ и США в Хельсинки 16 июля. "Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными. И вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов", — отметил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Отвечая на обвинения в адрес РФ в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США. По ее словам, "на этом фоне эти обвинения безосновательны и выглядят просто цинично".

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы, языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядит подтверждение американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Такое, знаете, неприкрытое лицемерие", — добавила Захарова.

При этом, по мнению официального представителя МИД РФ, США выдвигают заведомо неприемлемые требования для отмены новых антироссийских санкций, угрожая дальнейшим наращиванием санкционного давления.

Деструктивно для отношений

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что новые санкции США против России в связи с "делом Скрипалей" ничем не обоснованы и деструктивны для двусторонних отношений.

"Подозреваю, что речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе, Великобританию, и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз "отбиваются от рук", демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану. Иначе объяснить эту ничем не обоснованную, вырванную из контекста реального хода следствия и деструктивную для двусторонних отношений инициативу просто невозможно", — сказал Косачев РИА Новости.

Адекватный ответ

По его словам, если информация о санкциях подтвердится и они будут введены в анонсированном объеме, это будет означать, что США в очередной раз продемонстрируют "поведение полицейского государства, выбивающего доказательства из подозреваемого угрозами и пытками, а в конечно счете — вершащего наказание без преступления в худших традициях приснопамятных судов Линча".

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин считает, что Россия проявит "разумный и рациональный" подход при выработке ответных мер на новые санкции США, который не затронет ее производителей и поможет развитию ее собственной экономики.

"Надо спокойно, продуманно, контролированно выстраивать адаптивность нашей экономики, в том числе, в авиастроении и космонавтике, развивать свой полный цикл, исключать зависимость от иностранных комплектующих", — подчеркнул сенатор.

Назвав введенные и анонсированные санкции "самым хамским и циничным поведением на рынке", глава комитета отметил, что Россия должна рассчитывать исключительно на свои возможности, возможности своей экономики и природные ресурсы.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев отмечает, что Россия в случае запрета полетов авиакомпании "Аэрофлот" в США может адекватно ответить на такие санкции ограничениями в отношении американских перевозчиков, в том числе Delta, однако авиасообщение между странами в любом случае не прекратится.

Он также отметил, что не является сторонником поспешных действий. Возможные ответные меры сначала необходимо взвешенно просчитать, считает парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что у РФ есть возможности адекватно ответить на новые санкции со стороны США. Соответствующие меры прописаны в законе о контрсанкциях, напомнил депутат. При этом он полагает, что ведением санкций против России из-за "дела Скрипалей" США окончательно превратят систему международного права в театр абсурда.

"Введя санкций по делу Скрипалей, США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия, как "доказательная база" и "презумпция невиновности". К сожалению, в Соединенных Штатах остается все меньше здравых и конструктивно настроенных политиков. Мы будем продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию, и пытаться восстановить диалог", — заявил Слуцкий журналистам.

ОПК не пострадает

По словам политика, США готовы использовать любой предлог для сдерживания России и агрессивного продвижения собственных интересов.

Глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев полагает, что оборонно-промышленный комплекс РФ не пострадает из-за возможного запрета на экспорт из США электронных устройств, у России сформирован достаточный запас комплектующих.

"Я думаю, что сиюминутных последствий здесь не будет, потому что там, где были угрозы прерывания поставок, сформированы достаточно серьезные запасы, и поэтому даже если какие-то комплектующие использовались в ОПК или других высокотехнологичных секторах промышленности, там имеются запасы, которые, я уверен, на годы. Здесь проблем не будет", — заявил РИА Новости Гутенев.

Парламентарий добавил, что РФ смогла адаптироваться в ограничениям, которые вводились и раньше.

"Во многих сегментах успешно проходит импортозамещение, по другим номенклатурам сменены поставщики, тем более что значительная часть электронно-компонентной базы производится в странах юго-восточной Азии, поставки из которых не вызывают проблем", — отметил Гутенев, добавив, что что часть комплектующих, которая поставляется в РФ из Китая, "надежней и лучше, чем те, которые поставляют страны Западной Европы, США".

США рассекретились

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, говоря о новых санкция Вашингтона, заявила, что их введением США рассекретили себя как заказчика постановки отравления в Солсбери.

"США рассекретили себя как заказчика грубой и откровенной постановки отравления Скрипалей… Операцию "Новичок" провернули не новички в запуске санкций по всему миру, которых никогда не смущало, что даже будучи изобличенными в лживых обвинениях против других стран, они продолжали и продолжают планы на разорение этих стран и народов", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Политик также назвала санкции новой формой международных преступлений.