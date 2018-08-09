Полицейский в городе Солсбери после госпитализации двух человек из-за отравления в городе Эймсбери. Архивное фото

Полицейский в городе Солсбери после госпитализации двух человек из-за отравления в городе Эймсбери. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва требует от британской лаборатории в Портон-Дауне раскрыть данные по синтезу боевых веществ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Солсбери.

По словам Захаровой, инцидент в Солсбери отражен в ежегодном отчете деятельности лаборатории Портон-Даун за 2017-18 года очень кратко, "об идентификации якобы использованного в Солсбери вещества и результатах анализа ОЗХО в документе нет ни одного слова",

Глава лаборатории в предисловии к отчету отметил, что в Солсбери произошла "нервно-паралитическая атака", но от раскрытия деталей он отказался, сославшись на "незавершенное расследование и интересы национальной безопасности", сказала Захарова.

"Разумеется, деятельность химлаборатории "Портон-Даун" должна оставаться в фокусе расследования. С учетом произошедшего какие-либо ссылки британской стороны на некий интерес национальной безопасности мы считаем неуместными. Если вы принимаете решение, в которое вовлекаете весь мир, нужно нести ответственность перед этим самым международным сообществом. Нужно давать ответ на вопросы международного сообщества, а эти вопросы давно поставлены. Соответственно, мы настаиваем, чтобы британские власти раскрыли данные о проводимых лабораторией работах по синтезу боевых отравляющих веществ, в т.ч. тех, которые на Западе получили название "Новичок"", — сказала дипломат во время брифинга в четверг.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.