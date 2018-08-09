Россия призвала Палестину и Израиль к сдержанности на фоне эскалации в Газе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности на фоне эскалации вокруг сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями", — сказала она.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям на территории сектора Газа.