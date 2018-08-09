Британский музей передаст Багдаду похищенные из Ирака древности, пишут СМИ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Британский музей на этой неделе передаст Багдаду коллекцию предметов древности возрастом около пяти тысяч лет, которая была вывезена грабителями из Ирака в 2003 году, а затем найдена лондонской полицией, сообщает газета Guardian.

Как сообщает газета, множество предметов старины были раскрадены и вывезены из Ирака после хаоса в результате свержения Саддама Хуссейна в 2003 году. Коллекция из храма, расположенного в иракском городе Телло, которую эксперты называют "сокровищницей", была в их числе. Полиция Лондона изъяла коллекцию, однако долгое время не могла установить места ее происхождения до того, как в начале года этим не занялись эксперты Британского музея.

По данным газеты, благодаря надписям и рисункам на восьми предметах экспертам музея удалось распознать не только страну, откуда реликвии были вывезены, но и храм, в котором они находились.

Сообщается, что в пятницу музей передаст найденные предметы послу Ирака в Великобритании Салеху Хусейну Али, после чего они будут возвращены в Государственный музей Багдада.