Британский музей передаст Багдаду похищенные из Ирака древности, пишут СМИ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Британский музей на этой неделе передаст Багдаду коллекцию предметов древности возрастом около пяти тысяч лет, которая была вывезена грабителями из Ирака в 2003 году, а затем найдена лондонской полицией, сообщает газета Guardian.
По данным газеты, благодаря надписям и рисункам на восьми предметах экспертам музея удалось распознать не только страну, откуда реликвии были вывезены, но и храм, в котором они находились.
Сообщается, что в пятницу музей передаст найденные предметы послу Ирака в Великобритании Салеху Хусейну Али, после чего они будут возвращены в Государственный музей Багдада.