Киев отказал российским дипломатам в доступе к Вышинскому

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудников российского консульства не допускают к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщила представитель МИД Мария Захарова.
"Посольство России на Украине и генеральное консульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию, оказывают содействие представителям защиты арестованного", — добавила Захарова.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. В июле арест продлили до 8 сентября.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. При этом, по данным украинских правоохранителей, у журналиста есть российский паспорт.