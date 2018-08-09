Киев отказал российским дипломатам в доступе к Вышинскому

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудников российского консульства не допускают к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Киев ссылается на украинское гражданство журналиста.

"Посольство России на Украине и генеральное консульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию, оказывают содействие представителям защиты арестованного", — добавила Захарова.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. В июле арест продлили до 8 сентября.

Владимир Путин назвал ситуацию "абсолютно беспрецедентной". В МИД заявили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. При этом, по данным украинских правоохранителей, у журналиста есть российский паспорт.