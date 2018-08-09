Госдеп заявил, что новые санкции не направлены против "Аэрофлота"

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери не направлены напрямую против авиакомпании "Аэрофлот", но могут затронуть ее косвенно в части поставок оборудования двойного назначения, которые окажутся под запретом, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.
Ранее США объявили, что на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны вводят санкции против России, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Первый этап санкций предусматривает введение фактического запрета на поставки государственным или контролируемым государством компаниям оборудования двойного назначения.
Ранее санкции в рамках этого закона вводили только против КНДР и Сирии. В обоих случаях власти США ограничились ограничениям на доступ к финансовым ресурсам и поставкам технологий двойного назначения.