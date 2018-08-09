МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией вокруг сектора Газа, сохраняются риски масштабной военной эскалации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве выражают серьезную обеспокоенность этой опасной эскалацией, на фоне сохраняющейся с мая напряженности на границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора. Это грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и резком обрушением гуманитарной ситуации в палестинском анклаве", — заявила она.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям на территории сектора Газа.