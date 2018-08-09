МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские журналисты, погибшие в ЦАР, вступили в спор с местным военным патрулем, который рекомендовал им отказаться от поездки за город вечером, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Согласно свидетельским показаниям, 30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в город Бомбари, который расположен к северу от столицы ЦАР. Они сделали остановку в городе Дамара, где провели съемку и побеседовали с местными жителями.
"После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в города Декоа. По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, ориентировочно в 18.30 их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в городе Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем, ссылаясь на то, что куда-то торопятся", — заявила Захарова.
"Установлено на сегодняшний момент, что подобное желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать вызвали спор. В результате этого спора все-таки их пропустили", — добавила она.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.