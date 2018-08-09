МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские журналисты, погибшие в ЦАР, вступили в спор с местным военным патрулем, который рекомендовал им отказаться от поездки за город вечером, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, во вторник сотрудники российского посольства в ЦАР встретились с руководством местной жандармерии, ознакомились с известными следствию фактами и поговорили с водителем, перевозившим журналистов.

Согласно свидетельским показаниям, 30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в город Бомбари, который расположен к северу от столицы ЦАР. Они сделали остановку в городе Дамара, где провели съемку и побеседовали с местными жителями.

"После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в города Декоа. По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, ориентировочно в 18.30 их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в городе Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем, ссылаясь на то, что куда-то торопятся", — заявила Захарова.

"Установлено на сегодняшний момент, что подобное желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать вызвали спор. В результате этого спора все-таки их пропустили", — добавила она.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.