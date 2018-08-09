Москва начнет разработку ответных мер на новые санкции США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва займется разработкой ответных мер на новые санкции США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отвечая на обвинения в адрес Москвы в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США.

"На этом фоне эти обвинения безосновательны и выглядят просто цинично", — сказала она на брифинге в Москве.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы, языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядит подтверждение американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Такое, знаете, неприкрытое лицемерие", — добавила Захарова.

Накануне госдеп США объявил о новых санкциях против России из-за якобы использования химического оружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет этих санкций предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Если Россия не гарантирует неприменение химоружия в будущем, то к ней могут применить второй пакет санкций, который в том числе предполагает возможность запрета любого импорта, включая нефть и нефтепродукты.

В английском городе Солсбери 4 марта, по утверждению британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.

Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля.