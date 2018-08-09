Украинская писательница возмутилась из-за "пророссийских" детей в лагерях

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за летних лагерей, в которых отдыхают дети из ДНР и ЛНР.

По ее словам, Киев не должен допускать, чтобы в подобных учреждениях могли оказаться ребята, "прославляющие Россию" и выступающие против военных действий в Донбассе.

"Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?" — заявила Ницой в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, Украина должна заботиться о воспитании нового поколения и не должна допускать, чтобы в лагерях "сталкивались лбами" дети, "исповедующие" разные политические взгляды.

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.