В ЛНР предложили продлить полномочия главы республики и депутатов

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Общественники предлагают продлить полномочия главы самопровозглашенной Луганской народной республики и депутатов, соответствующее обращение опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

Выборы главы ЛНР запланированы на осень, точная дата пока неизвестна. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник уже заявил, что примет в них участие.

В обращении говорится, что власти ЛНР заработали пяти пятилетнюю программу развития — до 2023 года.

"Будет справедливо дать им время эту работу закончить, а нам, гражданам республики, иметь возможность объективно оценить результаты работы власти. Именно поэтому считаем важным выступить с инициативой о продлении полномочий органов власти и хотим обратиться к руководству республики с просьбой эту инициативу рассмотреть", — говорится в сообщении.