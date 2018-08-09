Власти ЦАР готовы сотрудничать по делу об убитых журналистах, заявили в МИД

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти ЦАР открыты к сотрудничеству со Следственным комитетом РФ, готовы принять их в стране и организовать выезд на место убийства российских журналистов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что Москва удовлетворена тем, как ведется сотрудничество с властями ЦАР по этому делу.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.