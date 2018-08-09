Власти ЦАР готовы сотрудничать по делу об убитых журналистах, заявили в МИД

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти ЦАР открыты к сотрудничеству со Следственным комитетом РФ, готовы принять их в стране и организовать выезд на место убийства российских журналистов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ответ на обращение СК РФ директор национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому посольству, что центральноафриканские правоохранительные органы открыты к полному сотрудничеству и взаимодействию с российскими следователями, готовы принять их в ЦАР и создать необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и организацию выезда на место преступления", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва удовлетворена тем, как ведется сотрудничество с властями ЦАР по этому делу.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.