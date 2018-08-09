В ЛНР вызвали на допрос подозреваемых в обстреле Первомайска бойцов ВСУ

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики вызвала на допрос пять украинских силовиков, подозреваемых в причастности к обстрелу населенного пункта Первомайск в Донбассе в 2017 году, сообщил в четверг на брифинге замначальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере ГП ЛНР Янис Пилавов.

"Установлена причастность военнослужащих 14 отдельной мотопехотной бригады ВСУ (вооруженных сил Украины), базирующейся в районе населенного пункта Попасная, к обстрелу города Первомайска 12 января 2017 года… Мы вызываем их в Генеральную прокуратуры ЛНР для дачи показаний", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет о пяти силовиках подозреваемых в причастности к обстрелу, в результате которого были повреждены объекты гражданской инфраструктуры ЛНР. "В результате обстрела снарядами калибра 122 миллиметра была обесточена трансформаторная подстанция "Ирмино", из-за чего более тысячи абонентов в середине зимы были отключены от электроснабжения. Также были повреждены железнодорожные линии перегона "Стаханов-Первомайск", — отметил Пилавов.

Представитель Генпрокуроры добавил, что возбуждены дела по статьям "геноцид" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".