В Крыму назвали новую крымскую резолюцию Киева трескотней

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Новая резолюция о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, которую украинские власти готовят в ООН, не более чем политическая трескотня, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина намерена поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих в Крыму.

"Мы видим сегодня полное презрение к принципу презумпции невиновности. Все обвинения в адрес России строятся на песке. Никто не привел ни одного факта, в том числе по обвинениям в якобы нарушенных правах крымчан, крымских татар и так далее. Так как Порошенко ни о каких фактах не сообщает, можно сделать вывод, что их просто у него нет. Киевские власти попросту генерируют политическую трескотню", — сказал РИА Новости Иоффе.

Глава ОП призвал всех "хулителей России вернуться к принципу презумпции невиновности". "И тогда все станет на свои места", — подчеркнул Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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