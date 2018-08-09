МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередная эскалация насилия между Израилем и сектором Газа обусловлена, в том числе, решениями США по статусу Иерусалима, действия Вашингтона подстегивают непримиримые и радикальные силы в Палестине к отказу от переговоров и нежеланию идти на уступки, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых.

"Последняя эскалация свидетельствует о том, что стороны не могут найти никакие пути для возможности урегулирования проблемы, тем более, что ситуация обострилась в связи с решением американского президента по переносу посольства в Иерусалим и с тем, что американцы фактически потеряли для арабов лицо посредника. Это, конечно, еще больше развело стороны. Понятно, что взаимная вражда с еще большей силой стала себя проявлять. Так что это последствия того шага, который был предпринят США", — считает Зинин.

По его словам, палестинская сторона не хочет идти на уступки, потому что "для них важен принцип, закрепленный в международных договоренностях и резолюциях СБ ООН о создании Палестинского государства".

"Это обостряет отношения и выводит на первую планку тех радикалов, которые не хотят идти на переговоры. Очередная волна, проба сил. Необходимо предпринимать меры для того, чтобы найти пути и средства, чтобы хотя бы остановить очередное усиление напряженности. Нужно комплексно решать проблему с участием других сил и стран арабского региона", — отметил востоковед.

Кроме того, по словам Зинина, ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования осложняется тем, что "в самом арабском мире сейчас слишком сильны внутренние противоречия, связанные, в том числе, с сирийским кризисом". "Поэтому, чем быстрее будет решена проблема восстановления мира в Сирии, тем больше внимания будет уделяться внимания палестинскому урегулированию", — заключил Зинин.

Обмен ударами, который начался минувшим вечером, стал уже четвертым раундом боевых действий между Израилем и палестинскими группировками за последние месяцы. Предыдущие — в конце мая и дважды в июле — имели схожую продолжительность, интенсивность и завершались благодаря посредничеству Египта и ООН. В этот раз, по данным палестинских медиков, израильские бомбардировки унесли жизни трех жителей сектора Газа. С израильской стороны есть не менее семи раненых.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.