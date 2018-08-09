Ципрас предложил создать комиссию для расследования причин пожара в Греции

Сгоревший в результате лесных пожаров автомобиль на улице Мати в Греции. Архивное фото

Сгоревший в результате лесных пожаров автомобиль на улице Мати в Греции. Архивное фото

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил создать специальную комиссию для расследования причин пожара 23 июля, в котором погибли 92 человека и почти 190 получили ранения.

Выступая на совещании в МВД Греции, посвященном презентации нового Плана гражданской защиты, премьер назвал "неописуемой трагедией" произошедший пожар и заявил, что нельзя использовать ее в политических целях.

Ципрас сказал, что долг всех — исправить возможные упущения и недостатки, глубоко изучить причины трагедии.

"Мы должны выяснить, как и почему она произошла, и сказать "нет" попыткам свалить все на тех, кто дал бой огню. Ни пожарные, ни полиция не должны быть целью дешевой и жуткой политической конфронтации по причинам, которые не имеют ничего общего с правдой", — сказал он.

"Важно не находить козлов отпущения, а расследовать причины трагедии. Принять необходимые меры, чтобы предотвратить такие катастрофы", — добавил он.

"Я предложил образовать комиссию, которая объективно изучит причины беспрецедентной трагедии. Ничто не будет скрыто, все будет глубоко исследовано самым ответственным образом", — сказал премьер.

Ципрас призвал все политические силы поддержать его инициативу.