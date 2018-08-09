Крымские татары готовы рассказать в ООН о соблюдении прав человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что готов выступить на площадке ООН, чтобы пресечь любые спекуляции на счет соблюдения прав человека в Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина намерена поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих в Крыму.

"Все эти резолюции носят заказной характер. Мы уже давно это поняли и не обращаем на них особого внимания. В Крыму все нормально с соблюдением прав человека. Пора прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему", — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос его возможной поездки в ООН.

"Пусть услышат голос крымских татар. Я готов рассказать о нарушениях прав крымских татар на Украине, которые происходят сегодня. Лично на мою оставшуюся там собственность, исключительно по политическим мотивам, наложен арест, осуществляется преследование моих родных. Я готов выступить в ООН", — подчеркнул Ниметуллаев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".