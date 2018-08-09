В ОБСЕ выявили более 6,5 тысячи нарушений перемирия в Донбассе за неделю

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшую неделю более 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"На минувшей неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима прекращения огня на 63%. В целом миссией было зафиксировано более 6,5 тысячи таких нарушений. Миссия отметила четырехкратное увеличение случаев использования вооружений, которые должны были быть отведены", — сказал Хуг на брифинге в Киеве.

По его словам, в частности, таких случаев за минувшую неделю было более 80.