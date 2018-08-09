Савченко заявила о столкновениях в суде после решения о продлении ее ареста

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила в четверг, что во время столкновений в Апелляционном суде Киева сотрудник полиции применил силу к ее сестре и матери.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева в четверг оставил под арестом Савченко до 7 сентября.

"Написала заявление в полицию о том, что я стала свидетелем, что было совершено правонарушение представителем полиции, который… применил чрезмерную силу по отношению к моей сестре и моей матери", — сказала Савченко в эфире телеканала "112. Украина". Она также заявила, что просит полицию завести дело и провести служебное расследование по данному факту.

В свою очередь сестра депутата сообщила телеканалу, что произошли столкновения сторонников Надежды Савченко и неизвестными. По ее словам, на судей Апелляционного суда Киева оказывают давление.

"Сейчас вызвали полицию из-за столкновения… были телесные повреждения", — сказала Вера Савченко. По данным телеканала, после оглашения решения суда в зале заседаний начались столкновения охраны со сторонниками Савченко, в связи с чем конвой пока не может вывести ее из зала.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.