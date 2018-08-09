Освобожденный в Латвии правозащитник Козырев поблагодарил сторонников

РИГА, 9 авг — РИА Новости. Освобожденный в Латвии из-под стражи правозащитник Илья Козырев, выступающий в поддержку русских школ, поблагодарил за поддержку своих сторонников.

В понедельник Козырев был задержан Полицией безопасности (ПБ) и помещен в изолятор временного содержания. До этого в его квартире прошел обыск. Причины задержания не указывались. Правозащитник Владимир Линдерман заявил, что Козыреву были предъявлены обвинения по двум статьям УК — "Помощь иностранному государству в деятельности против Латвии" и "Организация массовых беспорядков". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

"Ну вот я снова с вами, мои нелояльные соучастники и друзья! Искренне благодарю всех за слова поддержки в эти дни. Ее отголоски я ощущал даже в кабинетах ПБ", — написал Козырев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что у него забрали телефон и компьютер. "Было много дел. Найти телефон и компьютер, восстановить захваченные аккаунты почты и соцсетей, зафиксировать телесные повреждения — все это отняло массу времени и сил. Сегодня работаем с адвокатом — одних жалоб в прокуратуру предстоит накатать десяток, не меньше. Но рассчитываю, что к вечеру подробный отчет о моих приключениях будет готов", — заявил Козырев.

Линдерман ранее сообщал, что при задержании сотрудники Полиции безопасности повредили Козыреву спину.

Ранее Полиция безопасности задерживала Линдермана и Александра Гапоненко, выступающих в поддержку русских школ в республике. Линдерман провел за решеткой две недели, Гапоненко находится под арестом уже более 100 дней.