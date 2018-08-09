МИД Франции осудил эскалацию насилия между Израилем и сектором Газа

ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Франция сожалеет в связи с эскалацией насилия между Израилем и сектором Газа и осуждает запуск ракет в сторону Израиля, говорится в заявлении французского МИД.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых.

"Франция выражает сожаление по поводу эскалации насилия между Израилем и сектором Газа. Она осуждает запуски ракет в сторону Израиля и желает, чтобы сдержанность одержала верх и чтобы все стороны соблюдали прекращение огня для того, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения", — говорится в коммюнике МИД Франции.

Эти события подчеркивают срочную необходимость работать над прочным политическим решением для сектора Газа и эффективно реагировать на гуманитарный кризис, затрагивающий палестинское население, отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.