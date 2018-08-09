На Украине главу департамента фискальной службы задержали за взятку

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали за взятку начальника департамента налогов и сборов с физических лиц государственной фискальной службы, сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали с поличным начальника департамента налогов и сборов с физических лиц фискальной службы Украины", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновник подозревается в том, что требовал 20 тысяч долларов от трех предпринимателей за уменьшение штрафных санкций.