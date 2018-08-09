КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Политтехнолог главы Украины Игорь Гринив заявил, что у Петра Порошенко есть все шансы вновь стать президентом страны: его преимущество в том, что ему не надо ни у кого просить денег на кампанию.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Согласно последним данным соцопросов, лидером президентского рейтинга является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Порошенко лишь на пятом месте. По информации украинских СМИ, Гринив, которому приписывают убедительную победу Порошенко в первом туре на президентских выборах в 2014 году и лозунг "Жить по-новому", вновь будет главным стратегом будущей кампании президента.

"Я не собираюсь говорить, что у нас есть стратегия выигрыша в первом туре, но я точно не готов согласиться с тем, что мы будем играть "на мизер". Больше всего шансов стать президентом имеет Порошенко. И до выборов еще много времени", — сказал Гринив в интервью интернет-изданию "Главком", опубликованному в четверг.

По его мнению, у украинцев много заслуженных претензий к Порошенко, но они понимают, что страна, в которой они будут жить, должна дальше развиваться. И тот человек, который должен руководить страной, должен дать им, по крайней мере, гарантии безопасности, считает он.

"Конечно, Петру Алексеевичу придется выслушать и признать очень много тех ошибок, которые сделаны за последние четыре года. Придется еще открыто и напрямую разговаривать с людьми", — добавил политтехнолог.

Гринив считает, что самое большое преимущество Порошенко в том, что ему не надо ни у кого просить денег на кампанию.

"Он имеет достаточно ресурсов и может полностью ее профинансировать. Будет ли еще кто-то помогать в этой кампании — это будет зависеть от рейтинга", — добавил он.