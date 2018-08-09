КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Политтехнолог главы Украины Игорь Гринив заявил, что у Петра Порошенко есть все шансы вновь стать президентом страны: его преимущество в том, что ему не надо ни у кого просить денег на кампанию.
"Я не собираюсь говорить, что у нас есть стратегия выигрыша в первом туре, но я точно не готов согласиться с тем, что мы будем играть "на мизер". Больше всего шансов стать президентом имеет Порошенко. И до выборов еще много времени", — сказал Гринив в интервью интернет-изданию "Главком", опубликованному в четверг.
По его мнению, у украинцев много заслуженных претензий к Порошенко, но они понимают, что страна, в которой они будут жить, должна дальше развиваться. И тот человек, который должен руководить страной, должен дать им, по крайней мере, гарантии безопасности, считает он.
"Конечно, Петру Алексеевичу придется выслушать и признать очень много тех ошибок, которые сделаны за последние четыре года. Придется еще открыто и напрямую разговаривать с людьми", — добавил политтехнолог.
Гринив считает, что самое большое преимущество Порошенко в том, что ему не надо ни у кого просить денег на кампанию.
"Он имеет достаточно ресурсов и может полностью ее профинансировать. Будет ли еще кто-то помогать в этой кампании — это будет зависеть от рейтинга", — добавил он.