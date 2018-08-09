ВСУ перейдут на приветствие "Слава Украине!" с 24 августа

Украинские военнослужащие во время военного парада в Киеве

Украинские военнослужащие во время военного парада в Киеве

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Лозунг украинских националистов "Слава Украине!" станет официальным приветствием Вооруженных сил с 24 августа, заявил президент Петр Порошенко.

На днях изменение воинского приветствия анонсировал министр обороны Степан Полторак. По его словам, Порошенко поручил разработать соответствующий законопроект. Приветствием вместо "Здравствуйте, товарищи!" станет "Слава Украине!", ответом на него — "Героям слава!" вместо "Здравия желаю!".

Сам президент заявил, что нововведение обсуждалось с военнослужащими, военными частями, ветеранами военной операции в Донбассе и трудовыми коллективами.

"Мы посовещались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", — сказал он.

Приветствие нацистов приобрело популярность во время Майдана зимой 2013-2014 годов, с тех пор к нему нередко прибегают и политики. Героизация ОУН-УПА* и и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.

* Организация, запрещенная в России.