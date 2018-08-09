Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово

БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

"Я выступаю за, и не скрываю этого, всячески выступаю и представляю это как свою политику, получит ли она поддержку народа или нет, но выступаю за разграничение с албанцами", — цитирует Вучича национальное телевидение РТС

"Если у нас будет территория, где неизвестно, как к ней относиться и кому что принадлежит — это всегда источник потенциальных конфликтов и проблем", — приводит слова главы государства телеканал.

Это его первое подобное заявление, и раньше он не давал понять столь четко о своей позиции.

Накануне президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что планирует предложить в Брюсселе на переговорах с Белградом присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Тачи сообщил на пресс-конференции в Приштине в среду, что возможное присоединение Прешевской долины к самопровозглашенной республике "не подразумевает раздел Косово, размен территории или автономию для косовских сербов, только корректировку границ".

В то же время член Священного синода Сербской православной церкви епископ Рашско-Призренский (покрывает территорию Косово и Метохии) Тедосий публично предостерег сербских политиков от тайных решений по разделу территории Косово.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в начале августа заявил журналистам в Белграде, что наступил удачный момент для "достижения компромиссного решения". Он аргументировал это заинтересованностью в решении вопроса руководства США, Евросоюза и позицией России. Сербский президент Александр Вучич также подчеркнул, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами при посредничестве ЕС в Брюсселе договоренности.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.