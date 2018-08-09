Аббас призвал мир вмешаться в ситуацию в Газе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас обратился с призывом к международному сообществу вмешаться в ситуацию в секторе Газа, чтобы остановить дальнейшую дестабилизацию, сообщило палестинское официальное агентство Wafa.

"Президент государства Палестина Махмуд Аббас провел сегодня в четверг усиленные международные контакты на всех уровнях, чтобы остановить израильскую эскалацию в отношении нашего народа в секторе Газа", — сообщило агентство, не уточнив, с кем провел разговоры Аббас.

Как отмечается, Аббас "отметил опасность этой эскалации и призвал международное сообщество немедленно вмешаться", чтобы остановить "дальнейшее разрушение и нестабильность".

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых.