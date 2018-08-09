КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Народный депутат от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" и политтехнолог нынешнего украинского президента Игорь Гринив подтвердил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества, однако отверг его предложение.

Ранее СМИ писали, что бывший соратник Пола Манафорта Рик Гейтс на заседании суда в среду сообщил, что Манафорт якобы помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года на безвозмездной основе.

"Манафорт очень хотел помогать или работать каким-то образом в президентской кампании Порошенко. И он фактически на первых этапах действительно предлагал свои услуги. Более того, это не было связано с запросами со стороны Петра Алексеевича… К сожалению, то, что предлагал Манафорт, было просто диким вчерашним днем", — сказал Гринив в интервью интернет-изданию "Главком", опубликованному в четверг.

Он пояснил, что Манафорт достаточно успешно проводил кампании экс-президента Виктора Януковича и фактически мыслил теми категориями, которые были до событий на майдане, в частности, "классическим делением страны на Восток и Запад".

"Тогда я сказал "спасибо, до свидания, потому что эта стратегия нас не интересует". Более того, еще до старта избирательной кампании была принята стратегия победы в первом туре… И ответ Манафорта на эту стратегию был примерно таким, что это — мечта идиота", — сказал технолог Порошенко.

Дело против Манафорта рассматривается в суде Вашингтона. Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняют в незаконной работе лоббистом от имени бывшего руководства Украины, в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.