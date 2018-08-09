СБУ задержала подозреваемого в изготовлении запчастей для завода в ЛНР

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области предпринимателя, подозреваемого в изготовлении запчастей для расположенного в самопровозглашенной ЛНР "Луганского патронного завода", сообщила в четверг пресс-служба СБ Украины.

По данным СБ Украины, предприниматель подозревается в изготовлении узлов для ремонта станочной линии завода "на основе чертежей, полученных с неподконтрольной Киеву территории".

"Оперативники задержали коммерсанта возле производственного цеха после отгрузки партии запчастей", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней", решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.