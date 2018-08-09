Песков назвал новые санкции США против России незаконными

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые американские санкции, назвал их незаконными и не соответствующими международному праву.

Их увязку с инцидентом в Солсбери в Кремле считают категорически неприемлемой.

"И подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва отвергает обвинения в возможной причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Россия никогда не имела и не имеет отношения к фактам использования химического оружия.

Говорить о возможном ответе на новые санкции преждевременно, поскольку в Кремле пока не слышали никаких официальных заявлений на этот счет, продолжил Песков.

При этом он отметил, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, потому что это они не только в интересах двух стран, но и в интересах стратегической стабильности и безопасности во всем мире.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, готова ли к новым санкциям российская финансовая система. На это Песков ответил, что какие-либо рассуждения о ее нестабильности неуместны.

"Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена — это второе. И третье, безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии", — заявил он.

Новые санкции

Накануне администрация США объявила о новых санкциях против России из-за "использования химоружия в Солсбери". Ограничения будут состоять из двух пакетов.

Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Второй, который могут ввести через 90 дней, включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

В мае министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.