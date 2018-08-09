Суд в Коста-Рике признал однополые браки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Коста-Рики признала неконституционными действия, запрещающие однополые браки, и дала полтора года законодательному собранию для подготовки соответствующего закона.

"Конституционная палата признала неконституционными действия, которые запрещают союзы между людьми одного пола. У парламента есть 18 месяцев, чтобы регламентировать (это решение — ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter судебного органа.

Как сообщает местное издание La Teja, в течение следующих полутора лет в силе будет оставаться закон, который запрещает однополые браки.