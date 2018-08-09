В Белоруссии задержали главреда агентства БелаПАН

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание главреда агентства БелаПАН Ирины Левшиной в рамках по делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, проводятся следственные действия.

"По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО "БелаПАН" Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее в Белоруссии в рамках "дела Белта" была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.

В среду СК подтвердил проведение следственных действий по "делу Белта" в редакциях еще трех СМИ, с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, СК подтвердил задержание по этому же делу редактора интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова и фрилансера Павла Быковского, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle.