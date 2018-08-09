КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призывает украинское правительство провести расследование случаев нарушения прав гражданских лиц во время трагедии под Иловайском в 2014 году, заявила в четверг глава миссии Фиона Фрейзер.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).

"Наш отчет сосредоточен на гражданских и на людях, которые перестали принимать участие в боевых действиях. Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование именно этих случаев, которые имели место во время событий под Иловайском", — заявила Фрейзер на брифинге.

По ее словам, спустя четыре года проведенные расследования не отображают в полной мере нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

Она призвала украинское правительство гарантировать, что виновные в нарушении прав человека будут привлечены к ответственности, а пострадавшие получат компенсации.