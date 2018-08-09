ТАЛЛИН, 9 авг — РИА Новости. Пожар торфяника мешает поискам упавшей в Эстонии ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, сообщила в четверг пресс-секретарь эстонских Сил обороны Айво Вахеметс.
По данным эстонских военных, в зоне поисков падения ракеты загорелся торфяник, к тушению которого спасатели приступили в среду вечером, в четверг операция по тушению пожара продолжилась.
В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.