ТАЛЛИН, 9 авг — РИА Новости. Пожар торфяника мешает поискам упавшей в Эстонии ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, сообщила в четверг пресс-секретарь эстонских Сил обороны Айво Вахеметс.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

По данным эстонских военных, в зоне поисков падения ракеты загорелся торфяник, к тушению которого спасатели приступили в среду вечером, в четверг операция по тушению пожара продолжилась.

"После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты", — сказал Вахеметс.

В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.