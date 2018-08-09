Алексиевич заявила, что лекцию в Одессе отменила из-за ошибки

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в четверг заявила РИА Новости, что ей пришлось отменить выступление в Одессе из-за ошибочного внесения ее имени в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Лекция "Диалоги со Светланой Алексиевич: Я пишу книгу о любви" должна была состояться в Одессе среду. Однако во вторник писательница разместила в YouTube видеообращение, в котором сообщила, что лекция отменяется из угроз, которые поступают в адрес организаторов мероприятия и ее лично. Причем, по словам Алексиевич, ее обвинили "в каких-то совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам". При этом она заявила, что ее мать украинка, сама писательница родилась на Украине и "всегда чувствовала в себе украинскую кровь".

"Это звонили устроителям, что я в "Миротворце" и меня туда включили. Но какая-то произошла глупость, потому что через час меня уже там не было. Но, к сожалению, людям уже объявили (об отмене выступления – ред.)", — заявила Алексиевич.

Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в Ивано-Франковске (Украина) в семье военнослужащего. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию. С начала 2000-х годов Алексиевич жила в Италии, Франции, Германии, но в 2013 году она вернулась в Белоруссию.

Книги Алексиевич издавались в Болгарии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Индии, США, Франции, Швеции, Японии и других странах. В 2014 году писательница получила звание офицера французского ордена Искусств и литературы. Восьмого октября 2015 года Алексиевич была присуждена Нобелевская премия по литературе. Она является почетным доктором Киево-Могилянской академии (Украина, 2016) и Женевского университета (Швейцария, 2017).

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.