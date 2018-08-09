Опубликовано видео удара ВВС Израиля по сектору Газа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео удара ВВС по "стратегическим военным целям" в секторе Газа.

הלילה תקפו כוחותינו מעל למאה מטרות צבאיות איכותיות במערכים אסטרטגיים של ארגון הטרור חמאס, בתגובה לשיגורים לעבר יישובי הדרום בשעות האחרונות. אנו רואים בחומרה את פעילות הטרור של חמאס, ערוכים למגוון תרחישים ונחושים להמשיך להגן על אזרחי ישראל: https://t.co/z6R3r59Z3o pic.twitter.com/dafjtiSWvu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 9 августа 2018 г.

Израильская авиация атаковала более 140 объектов в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Со вчерашнего вечера военные насчитали примерно 150 ракетных пусков из сектора Газа, из которых 25 были перехвачены. Наибольший урон нанес залп по приграничному городу Сдерот, где снаряд попал в жилой дом. По последним данным армии, ранены по меньшей мере семь человек.

Жертвами бомбежек стали три человека, заявили палестинские медики.

Очередной виток эскалации начался 5 августа, когда израильский танк уничтожил двух активистов ХАМАС. По версии израильских военных, те вели снайперский огонь по военным на границе. В ХАМАС утверждают, что боевики участвовали в учениях.