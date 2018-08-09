В испанский порт вошло судно с 87 мигрантами

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Судно Open Arms, на борту которого находятся 87 мигрантов, в четверг утром вошло в порт испанского города Альхесирас (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), об этом организация сообщила в Twitter.

"Open Arms уже здесь (в Альхесирасе — ред.). Добро пожаловать", — сообщила организация. По данным агентства Europa Press, судно зашло в порт в 08.45 по местному времени (09.45 мск).

Ранее сообщалось, что судно получило разрешение от испанских властей войти в порт. Руководство Испании приняло решение предоставить порт Альхесираса как более подходящий для приема мигрантов.

Первого августа активисты подняли на борт 87 человек, которые пытались добраться до берегов Италии из Ливии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Восемьдесят четыре человека — выходцы из Судана, а также египтянин, сириец и выходец из Гамбии. Принять мигрантов отказались Мальта и Италия. В последние два дня судно курсировало между Тунисом и итальянским островом Сардиния. Активисты обратились к премьеру Испании Педро Санчесу с просьбой предоставить безопасный порт. Не дождавшись ответа, в понедельник Open Arms направилось к Испании.

За это лето Open Arms уже дважды причаливало к испанским берегам. Четвертого июля 60 мигрантов, находившиеся на его борту, сошли в порту Барселоны. 21 июля судно зашло в порт Пальмы — на борту находилась иммигрантка из Камеруна, а также двое погибших — женщина и ребенок, которых не забрали ливийские военные во время спасательной операции.