В Японии выявили нарушения тестирования на заводах Suzuki, Mazda и Yamaha

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Японские автомобильные компании Suzuki, Mazda и Yamaha пополнили список правительства Японии с нарушителями правил тестирования автомобилей наряду с Nissan и Subaru, согласно данным расследования, опубликованным в четверг министерством земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

После расследования в отношении 23 производителей автомобилей в Японии выяснилось, что Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали результаты тестов на эмиссию выхлопных газов и топливный КПД.

Так, у Suzuki почти половина из 12819 машин, выпущенных с июня 2012 года по июль 2018 года на заводах в префектуре Сидзуока, не прошли тестирование надлежащим способом. У Mazda в результате проверки 3,8% автомобилей выявлены с нарушением требований тестирования, у продукции Yamaha — 2,1%.

Руководители Suzuki и Yamaha спешно выступили на пресс-конференциях и принесли свои извинения.

Как передало агентство Киодо, Suzuki, Mazda и Yamaha пообещали принять такие меры, как замена оборудования новым, которое не позволит изменять данные тестирования. Это будет сделано в ответ на требование транспортного ведомства предотвратить нарушения в будущем.

Японский автоконцерн Nissan Motor, вовлеченный в конце 2017 года в скандал после выявленных нарушений проверки безопасности продукции на его заводах, в июле этого года признался в фальсификации данных об уровне выброса выхлопных газов автомобилей, произведенных на территории страны. В апреле этого года компания Subaru представила властям доклад о систематической фальсификации с 2002 года данных по распоряжениям руководителя отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота.

Подтасовки качества в Японии касались не только автомобилей. Ранее сообщалось, что японские сталелитейная компания Kobe Steel и корпорация Mitsubishi Materials также завышали технические характеристики продукции.