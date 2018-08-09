В Индонезии рассказали о реакции США на покупку самолетов у России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что США выражали недовольство в связи с покупкой Джакартой 11 российских самолетов Су-35, сообщает газета Jakarta Post.

"Пока мы находимся в процессе бартерной сделки с Россией, США пытаются вмешаться", — заявил представитель министерства. Несмотря на реакцию Вашингтона, по его словам, Индонезия не намерена отказываться от своих планов.

Ранее индонезийский посол в РФ Мохамед Вахид Суприяди заявил, что Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю. В июне он сообщил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку "очень крупной". Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.

По словам Нурвана, стоимость сделки по покупке 11 российских самолетов оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Он отметил, что по условиям соглашения, России необходимо закупить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 миллионов долларов.