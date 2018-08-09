Кабин Армении одобрил ратификацию двух соглашений в рамках ЕАЭС

ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Кабмин Армении на заседании в четверг одобрил законопроекты о ратификации соглашений в рамках ЕАЭС "О порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе" и "О маркировке товаров средствами идентификации", передает корреспондент РИА Новости.

"Одобрить законопроекты о ратификации соглашений "О порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе" и "О маркировке товаров средствами идентификации". Обратиться в КС для установления соответствия конституции закрепленных в соглашениях обязательств и, в случае положительного заключения, направить законопроект на ратификацию в нацсобрание", — говорится в принятом правительством решении.

Первое соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территории стран ЕАЭС в случаях, когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднено или законодательством государств-членов допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. Государства-члены также устанавливают в своем законодательстве ответственность за использование объектов авторских и смежных прав без согласия правообладателя или за уклонение от уплаты средств для выплаты вознаграждения.

Соглашение "О маркировке товаров средствами идентификации" призвано обеспечить законный оборот товаров в рамках Евразийского экономического союза, защиту прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС 3 августа. Как пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, благодаря маркировке товаров РФ сможет повысить в целом объем ВВП и собираемость налоговых и таможенных платежей.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.