Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило восемь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан, а также повреждений жилого фонда и инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 155 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.