КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон отказался передать территорию бывшего стадиона под строительство здания американского посольства.

"Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США", — написал Додон на фейсбуке

По его мнению, на этой территории можно оборудовать место для отдыха.

"Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", — добавил президент.

Ранее Додон предложил американскому послу Джеймсу Петтиту помочь найти другой подходящий участок.

В декабре прошлого года представители США заявили, что планируют приобрести землю бывшего республиканского стадиона. Позже Вашингтон и Кишинев подписали соответствующий меморандум. В июле парламент Молдавии одобрил передачу земли дипломатам, а правительство обязалось обеспечить определение стоимости участка в 5,1814 гектара, провести переговоры и подписать договор купли-продажи.

Республиканский стадион построили в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его снесли, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.