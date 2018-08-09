В Днепропетровской области 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (75)

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Днепропетровской области Украины, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, авария произошла в среду вечером на трассе "Днепр-Мелитополь".

"Столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся. Легковой автомобиль также перевернулся", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 15 человек. Шестеро были госпитализированы, остальные получили легкие телесные повреждения и проходят амбулаторное лечение.

Ранее в среду в Днепропетровской области произошла еще одна авария с участием рейсового автобуса. В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем два человека погибли и 16 пострадали.