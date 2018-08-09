Медики подтвердили гибель троих палестинцев из-за ударов Израиля по Газе

ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. Палестинские медики подтвердили гибель трех жителей сектора Газа, в том числе женщины и ребенка, в результате израильских бомбардировок.

Израильтяне говорят, что атаковали порядка 140 "стратегических военных объектов" правящего в анклаве движения ХАМАС в ответ на более чем 150 палестинских ракет, выпущенных с вечера среды.

"Женщина 23 лет и ее полуторагодовалый ребенок погибли сегодня на рассвете в городе Дейр аль-Балах центральной части сектора Газа", — сказал РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Ранее он сообщал о гибели 30-летнего мужчины, попавшего под авианалет на севере анклава. "Итог израильской агрессии — трое убитых и 12 раненых палестинцев", — сказал собеседник агентства.

В Израиле, по данным местных медиков, ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе женщина, которую госпитализировали утром в тяжелом состоянии после попадания ракеты в одно из приграничных селений.