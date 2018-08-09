Красный Крест отправил в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (75)

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 7 грузовых автомобилей со строительными материалами, песком, гигиеническими и медицинскими наборами общим весом более 103,5 тонн от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.