Сенат Аргентины проголосовал против разрешения абортов

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Сенат Аргентины отверг в ночь на четверг законопроект о легализации абортов в стране, сообщается в официальном Twitter-аккаунте верхней палаты конгресса Аргентины.
Как сообщает верхняя палата парламента в своем микроблоге в Twitter, всего за проект проголосовал 31 сенатор, против — 38, 2 воздержались. В итоге документ был отклонен.
В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также в Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.