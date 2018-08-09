Сенат Аргентины проголосовал против разрешения абортов

МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Сенат Аргентины отверг в ночь на четверг законопроект о легализации абортов в стране, сообщается в официальном Twitter-аккаунте верхней палаты конгресса Аргентины.

В июне этот документ получил одобрение нижней палаты парламента. После одобрения верхней палатой он должен был уйти на подпись президенту Маурисио Макри. Голосование в Палате депутатов разделило ее представителей практически поровну: документ был одобрен 129 голосами при 125 "против" и при одном воздержавшемся.

Как сообщает верхняя палата парламента в своем микроблоге в Twitter, всего за проект проголосовал 31 сенатор, против — 38, 2 воздержались. В итоге документ был отклонен.

В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также в Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.