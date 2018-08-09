СЖР готовит связанные с защитой журналистов поправки в закон о СМИ

НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) после гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике готовит ряд серьезных поправок в закон о СМИ по защите коллег, работающих в горячих точках, сообщил в четверг на форуме в Новосибирске зампредседателя СЖР Алексей Вишневецкий.

"Союз журналистов России сейчас в связи с этим проводит большую работу. Она пока может быть не очень заметна… Мы готовим целый ряд поправок в закон о СМИ — можно сказать, что это практически будет новый закон — и очень серьезно занимаемся вопросом защиты журналистов, работающих в горячих точках", — сказал он.

Вишневецкий отметил, что СЖР планирует предложить целую программу специального страхования журналистов, работающих в опасных точках. "Работодатель должен нести ответственность за тех, кого посылает в опасные регионы. Несмотря на то, что люди, отправляющиеся туда, как правило, проходят определенную подготовку, но на войне как на войне, и то, что там никто ни от чего не застрахован, у нас на самом деле становится юридическим понятием, потому что действительно далеко не все застрахованы", — сказал он.

По его словам, речь идет не только о случаях гибели или получения тяжелого ранения, но и о психологической реабилитации, о предоставлении журналистам возможности санаторного лечения после работы в тяжелых условиях.

"Это часто серьезная психологическая травма. Помимо тяжелой работы, есть вещи, после которых приходится приходить в себя и видеть неприятные сны. Думаю, наша инициатива воплотится в конкретные юридические формулировки, которые мы скоро увидим в этом году или следующем", — сказал Вишневецкий.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, погибшие снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.